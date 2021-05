Am Schweizer Aktienmarkt erweisen sich die defensiven Schwergewichte zum Wochenauftakt als Bremsklötze.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt erweisen sich die defensiven Schwergewichte zum Wochenauftakt als Bremsklötze. Nachdem der Leitindex SMI die vergangene Woche noch im Plus abgeschlossen hat, beginnt er diese verkürzte Auffahrt-Woche mit leichten Abgaben. Vor allem die drei Schwergewichte Nestlé, Roche und Novartis bremsen den Gesamtmarkt aus. Dennoch bleibe die Stimmung am Markt gut...

Den vollständigen Artikel lesen ...