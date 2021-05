FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 10.05.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 850 (760) PENCE - 'EQUAL WEIGHT' - BARCLAYS RAISES CONVATEC PRICE TARGET TO 275 (260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES MIDWICH GROUP PRICE TARGET TO 620 (590) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES MORGAN ADVANCED MATERIALS TARGET TO 395 (370) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 8500(9500)P 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 217 (210) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES HSBC PRICE TARGET TO 465 (460) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES LLOYDS PRICE TARGET TO 58 (54) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES NATWEST PRICE TARGET TO 247 (233) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES IAG PRICE TARGET TO 225 (220) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 6170 (6000) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES BERKELEY GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 5400(5100)P - JPMORGAN RAISES VICTREX TO 'OVERWEIGHT' ('NEUTRAL') - TARGET 2800 (2150) PENCE - LIBERUM CUTS ST. MODWEN PROPERTIES TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 542 (450) PENCE - LIBERUM RAISES HOTEL CHOCOLAT PRICE TARGET TO 600 (500) PENCE - 'BUY' - MORGAN STANLEY RAISES SAINSBURY(J) TARGET TO 232 (221) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - RBC CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1900 (2000) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES CENTAMIN TO 'OUTPERFORM' ('SECTOR PERFORM') - TARGET 140 (120) PENCE - RBC RAISES FRESNILLO PLC TO 'SECTOR PERFORM'('UNDERPERFORM') - TARGET 950(800)P - RBC RAISES IMI PLC PRICE TARGET TO 1800 (1520) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS IAG PRICE TARGET TO 280 (285) PENCE - 'BUY'



