Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten ist am Freitag zum zweiten Mal in Folge gestiegen, diesmal um rund 10,8K Kontrakte, so die vorläufigen Zahlen der CME Group. Das Volumen folgte dem Beispiel und stieg die zweite Sitzung in Folge und zwar um etwa 80,4K Kontrakte. Goldpreis nimmt nun den 200-Tage-SMA ins Visier Der Anstieg des Goldpreises ...

