Die König Metall Group beteiligt sich am britischen Heizspeicher-Anbieter Caldera, der mit seiner "Wärmebatterie" den Heizungsmarkt per Elektroheizung umkrempeln will. Die "Wärmebatterie" ist ein 1,5 Tonnen schwerer Steinspeicher und soll als direkter Ersatz für Heizkessel dienen. Der Speicher wird über Widerstandselemente mit CO2-armem Strom aus Schwachlastzeiten beladen speichert und Wärme für 24 Stunden. Bei Bedarf sind bis zu 30 kW Heizleistung abrufbar. Eine Besonderheit ist die Isolation, ...

