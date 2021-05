Die Bundesregierung plant eine Pflicht zum Einbau von Kartenlesegeräten in öffentliche Ladesäulen. Die Geräte sind aber noch gar nicht verfügbar, so der Verband. Das bremse die Elektromobilität aus.Mit der neuen Ladesäulenverordnung plant die Bundesregierung den verpflichtenden Einbau von Kartenlesegeräten an allen Ladesäulen. Damit soll das Bezahlen an Ladesäulen verbraucherfreundlicher werden. Doch das Gegenteil ist der Fall, meint der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft BDEW. Nach Ansicht des Verbands ist der Vorschlag zum verpflichtenden Einbau von Kartenlesegeräten ein Bremsklotz ...

