Das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) hat ein neues Institut in Cottbus eröffnet, um dort klimafreundliche Industrieprozesse zu entwickeln. Bisher hat der neue Standort in Cottbus zwei Schwerpunkte: Hochtemperatur-Wärmepumpen und die Optimierung von Produktionsabläufen mit Hilfe eines "digitalen Zwillings". Das neue Institut soll auch dabei helfen, den Strukturwandel in der Lausitz positiv zu gestalten. Ziel ist es, Arbeitsplätze, Wissen und eine wettbewerbsfähige Industrie zu erhalten. ...

