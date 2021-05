Die Gruppo Rivoira, eines der führenden Unternehmen in Italien bei der Produktion und Vermarktung von Obst, hat nach der großen strukturellen Investition 2016 in einen Betrieb für Äpfel in Verzuolo (Cuneo) die Investition in einen neuen Verpackungsraum geplant, der angrenzt und in die bestehende Struktur integriert wird. Foto Rivoira, das Hauptquartier in Verzuolo (Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...