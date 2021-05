Das Unternehmen verzeichnet in allen Regionen eine konstant hohe Nachfrage nach den Produkten und Systemen für ein gesundes Raumklima.Gränichen - Dem Raumklimaspezialisten Zehnder läuft es im ersten Semester 2021 offenbar gut. In allen Regionen verzeichnet das Unternehmen eine konstant hohe Nachfrage nach den Produkten und Systemen für ein gesundes Raumklima. Der Umsatz im ersten Halbjahr liege bisher deutlich über der Vorjahresperiode, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das zweite Quartal im Jahr 2020 sei zwar von der...

Den vollständigen Artikel lesen ...