Eine sichere und nutzerfreundliche digitale Identität ist ein unerlässlicher Grundstein für die digitale Zukunft. Der Bürger will die Hoheit über seine persönlichen Daten bei sich wissen.Webinar - Eine sichere und nutzerfreundliche digitale Identität ist ein unerlässlicher Grundstein für die digitale Zukunft. Dabei stehen die Nutzerfreundlichkeit, die Interoperabilität und natürlich die Offenheit im Zentrum. Dies haben die Stimmbürger der Schweiz vor kurzem in der Abstimmung zur E-ID klar zu verstehen gegeben: Der Bürger will die Hoheit über seine persönlichen Daten bei sich...

Den vollständigen Artikel lesen ...