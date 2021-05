FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 2790 (2600) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG CUTS TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1910 (2020) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 850 (800) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES GRAFTON GROUP PRICE TARGET TO 1450 (1180) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES HOWDEN JOINERY GROUP PRICE TARGET TO 910 (840) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2500 (2100) PENCE - 'HOLD' - BOFA RAISES THG HOLDING PRICE TARGET TO 1100 (1000) PENCE - 'BUY' - BOFA STARTS DELIVEROO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 335 PENCE - CITIGROUP STARTS DELIVEROO WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 285 PENCE - CREDIT SUISSE RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1700(1500)P - 'UNDERPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2700 (2400) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN RAISES VODAFONE TO 'CONVICTION BUY LIST' (BUY) - PRICE TARGET 195 (165) PENCE - GOLDMAN STARTS DELIVEROO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 420 PENCE - JEFFERIES RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5700 (5400) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 876 (775) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BELLWAY PRICE TARGET TO 4096 (3820) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES COUNTRYSIDE PROPERTIES PRICE TARGET TO 610 (584) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES CREST NICHOLSON PRICE TARGET TO 510 (474) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 3677 (3631) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES REDROW PRICE TARGET TO 833 (751) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 227 (214) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES THG HOLDING PRICE TARGET TO 920 (910) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES STARTS DELIVEROO WITH 'BUY' - PRICE TARGET 390 PENCE - JPMORGAN STARTS DELIVEROO WITH 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 285 PENCE - LIBERUM RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 810 (775) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES JOULES PRICE TARGET TO 400 (300) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SAFESTORE TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1060 (825) PENCE - LIBERUM RAISES THG HOLDING PRICE TARGET TO 1080 (1000) PENCE - 'BUY' - ODDO BHF CUTS WIZZ AIR TO 'NEUTRAL' (OUTPERFORM) - PRICE TARGET 5100 (5550) PENCE - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1370 (1360) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 195 (165) PENCE - 'BUY'



