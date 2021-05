Das Open Interest an den Rohöl-Futures-Märkten stieg am Montag um mehr als 5.000 Kontrakte, so die vorläufigen Zahlen der CME Group. Das Volumen folgte diesem Trend und stieg zum zweiten Mal in Folge, dieses Mal um rund 34,8K Kontrakte. WTI Konsolidierung erwartet Die WTI-Preise verzeichneten am Montag eine schwankende Sitzung, inmitten eines steigenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...