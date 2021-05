Keine 17 Stunden gewährt das Bundesumweltministerium den Verbänden für ihre Stellungnahmen zum geänderten Bundes-Klimaschutzgesetz. Bereits am Mittwoch soll das Kabinett den Entwurf verabschieden.Erst passiert monatelang wenig bis gar nichts in Sachen Klimaschutz, dann urteilt das Bundesverfassungsgericht und plötzlich überschlägt sich die Bundesregierung. Am Montagabend, kurz nach 22 Uhr, verschickt das Bundesumweltministerium eine Mail an die Verbände. Im Anhang der Entwurf für die Änderung des Bundes-Klimaschutzgesetzes. Keine 17 Stunden Zeit haben die Verbände ihre Stellungnahme dazu abzugeben. ...

