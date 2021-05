In diesem Jahr stehen umgerechnet 428 Millionen Euro für die Förderung von Photovoltaik-Anlagen bereit, so viel wie nie zuvor. Die Beantragung wird vereinfacht. Zudem sollen bürokratische Hürden abgebaut werden.Mit einem ganzen Bündel an Maßnahmen will die Schweiz Anreize setzen, mehr Photovoltaik-Anlagen zu installieren. So ist der Topf für Einmalvergütungen mit 470 Millionen Franken, umgerechnet 428 Millionen Euro, so gut gefüllt wie nie zuvor. Davon stehen 270 Millionen Franken für kleine Anlagen mit einer Leistung von weniger als 100 Kilowatt und 200 Millionen Franken für große Anlagen mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...