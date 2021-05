Der ZKB eKMU-X Index hat in der Vergangenen Handelswoche nahezu unverändert auf 1'073 Punkten geschlossen.Marktbericht Zürich - Der ausserbörsliche Handel der Zürcher Kantonalbank ist in der vergangenen Woche ohne Höhepunkte verlaufen und grosse Abschlüsse blieben aus. Auf der Nachrichtenseite gab es derweil viele Neuigkeiten. Obwohl die Anzahl der Transaktion auf 75 von 68 zunahm, resultierte ein niedrigeres Gesamtvolumen von 724'000 Franken nach 1,2 Millionen Franken in der Vorwoche. Der ZKB eKMU-X...

