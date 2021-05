Aluminium (LME) notiert am Dreijahreshoch von 2603,00. Axel Rudolph, Senior FICC Technical Analyst bei der Commerzbank, erwartet, dass das Metall den Bereich der 2661,00/2710,00 überwinden und seinen Anstieg ausbauen wird. Aluminium steigt weiter "In der vergangenen Woche ist Aluminium in die Höhe geschossen und hat die Widerstandslinie von 2008 bis ...

Den vollständigen Artikel lesen ...