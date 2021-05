Frankfurt/Main - Am Dienstag hat der DAX kräftig nachgelassen. Zum Xetra-Handelsschluss wurde der Index mit 15.119,75 Punkten berechnet, ein Minus in Höhe von 1,82 Prozent im Vergleich zum Vortagesschluss.



Marktbeobachtern zufolge sorgten vor allem Inflationsängste für schlechte Stimmung bei den Anlegern. Der ZEW-Index, der deutlich besser als erwartet ausfiel, verpuffte. Er stieg im Mai um 13,7 Punkte auf 84,4 Zähler - Beobachter hatten nur mit einem leichten Anstieg gerechnet. An der Spitze der Kursliste standen kurz vor Handelsschluss die Anteilsscheine von Infineon, FMC und Eon.



Größte Verlierer waren die Aktien der Münchener Rück, von Siemens und von Delivery Hero. Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Dienstagnachmittag stärker. Ein Euro kostete 1,2174 US-Dollar (+0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,8214 Euro zu haben.

