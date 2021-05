Das Bundessortenamt hat eine Züchtung der Universität Hohenheim in Stuttgart als erste Chia-Sorte in Deutschland zugelassen. Damit ist der Weg frei für den gewerbsmäßigen Anbau des Superfoods in hiesigen Breiten. So kann es der breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Die blau blühende Chia-Pflanze ist im Spätsommer auch eine ideale...

Den vollständigen Artikel lesen ...