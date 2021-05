Diese Woche aktualisierten die Europäische Technologieplattform "Food for Life" und die Copa-Cogeca Working Party on Research and Innovation ihre gemeinsamen strategischen Prioritäten für die kommende Programmperiode. Das Dokument ist das Ergebnis der Zusammenarbeit zwischen den Landwirtschafts- und Ernährungsindustriesektoren, die ihr Engagement in Richtung eines...

Den vollständigen Artikel lesen ...