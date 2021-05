Im frühen Handel kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,2127 Dollar und damit etwas weniger als am Vorabend.Auch zum Franken gewinnt der US-Dollar etwas an Boden. So geht er aktuell zu 0,9054 Franken um, nachdem er am Vorabend noch bei 0,9034 Franken notiert hatte. Der Euro zeigt sich mit 1,0978 Franken dagegen kaum verändert.Zur ...

Den vollständigen Artikel lesen ...