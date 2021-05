Die Mieteinnahmen lagen wieder auf oder über dem Niveau von vor der Pandemie. Unter dem Strich resultierte auch ein höherer Gewinn.Zug - Varia US Properties hat im ersten Quartal trotz Corona-Krise den Wachstumskurs fortgesetzt und den Ertrag gesteigert. Die Mieteinnahmen lagen wieder auf oder über dem Niveau von vor der Pandemie. Unter dem Strich resultierte auch ein höherer Gewinn. Der Bruttoertrag stieg in der Berichtsperiode um 0,5 Prozent auf 28,6 Millionen US-Dollar, wie Varia am Mittwoch mitteilte: Die Gesellschaft ist...

