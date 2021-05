Das Open Interest an den Gold-Futures-Märkten schrumpfte am Dienstag um etwa 9,6K Kontrakte und machte damit drei aufeinanderfolgende Tagesanstiege rückgängig, so die jüngsten Daten der CME Group. Das Volumen stieg stattdessen um rund 48.000 Kontrakte und machte damit den vorherigen Rückgang teilweise wieder wett. Goldpreis bleibt durch 1.850 $ begrenzt ...

