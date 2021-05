Die Aktie eröffnete zu einem Preis von CHF 29.00 je Aktie, was eine Marktkapitalisierung von CHF 1.4 Milliarden ergibt.Zürich - Heute hat Montana Aerospace (Börsenticker «AERO»), ein Hersteller komplexer Leichtbaukomponenten für die Raumfahrtindustrie, ihre Aktien an der Schweizer Börse kotiert. Die Aktie eröffnete zu einem Preis von CHF 29.00 je Aktie, was eine Marktkapitalisierung von CHF 1.4 Milliarden ergibt. Das ausgegebene Aktienkapital von Montana Aerospace besteht aus 47'153'997 Namenaktien mit einem...

