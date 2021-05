In der zweijährigen Entwicklungszeit spannten die Thomann Holzbau AG aus Aeschi bei Spiez, die Glas Trösch AG aus Steffisburg und die Real AG aus Thun eng zusammen.Thun - Das Thuner Handelsunternehmen Real AG hat gemeinsam mit regionalen Partnern ein neues, nachhaltiges Produkt im Bereich Dachfenster für Flachdächer entwickelt. In der zweijährigen Entwicklungszeit spannten die Thomann Holzbau AG aus Aeschi bei Spiez, die Glas Trösch AG aus Steffisburg und die Real AG aus Thun eng zusammen. Entstanden ist ein innovatives Produkt in edlem Design...

