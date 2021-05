Der SMI notiert gegen 9.15 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 11'010,90 Punkten.Zürich - Am Schweizer Aktienmarkt kommt es zur Wochenmitte zu einer zaghaften Gegenbewegung. Nachdem Inflationssorgen die Aktienmärkte an den vergangenen beiden Handelstagen unter Druck gesetzt hatten, ziehen die Kurse nun im frühen Handel leicht an. Auslöser für den Abverkauf, der von den USA aus auf weitere Märkte übergriff, sind vor allem die US-Inflationserwartungen...

