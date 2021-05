FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES FDM GROUP PRICE TARGET TO 1060 (990) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE RAISES NEXT PRICE TARGET TO 7150 (6850) PENCE - 'UNDERPERFORM' - GOLDMAN RAISES ASTON MARTIN TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 1982 (807) PENCE - GOLDMAN RAISES MORRISON SUPERMARKETS PRICE TARGET TO 207 (205) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS 4IMPRINT GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2175 (2388) PENCE - JPMORGAN CUTS IAG PRICE TARGET TO 2.70 (2.85) EUR - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES ASHTEAD GROUP PRICE TARGET TO 5050 (4300) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 10800 (10600) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 345 (325) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 587 (526) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES FIRSTGROUP PRICE TARGET TO 105 (100) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES TYMAN PRICE TARGET TO 530 (425) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES VERTU MOTORS PRICE TARGET TO 80 (60) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1890 (1810) PENCE - 'BUY' - RPT/GOLDMAN RAISES HSBC PRICE TARGET TO 585 (555) PENCE - 'BUY' - SOCGEN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 200 (220) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 530 (508) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2100 (1830) PENCE - 'SELL'



