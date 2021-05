Der EuroStoxx 50 tendiert am späten Vormittag mit 3944,44 Punkten kaum verändert.Paris - Die europäischen Börsen haben sich am Mittwochvormittag nach dem Rückschlag am Dienstag nur zaghaft stabilisiert. Zu einer stärkeren Erholung fehlte angesichts der herrschenden Inflationssorgen die Kraft, zumal wichtige US-Preisdaten anstehen. Der EuroStoxx 50 tendierte am späten Vormittag mit 3944,44 Punkten kaum verändert. Ähnlich sah es in Paris aus. Der französische Cac 40 trat mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...