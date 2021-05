Einen entsprechenden Entwurf der "Sächsischen Photovoltaik-Freiflächenverordnung" hat das Kabinett jetzt zur Anhörung freigegeben. Ziel sei, sächsischen Projekten die Teilnahme an der dritten Ausschreibungsrunde der Bundesnetzagentur am 1. November 2021 zu ermöglichen.Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Rheinland-Pfalz, das Saarland, Niedersachsen - und jetzt auch Sachsen: Das Kabinett hat am Dienstag den Weg für Solarparks auf Grün- und Ackerland in benachteiligten Gebieten frei gemacht und einen Entwurf der "Sächsischen Photovoltaik-Freiflächenverordnung" (PVFVO) in die Verbändeanhörung gegeben. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...