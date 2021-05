Der SMI notiert gegen 11.10 Uhr um 0,20 Prozent höher bei 11'011,51 Punkten.Zürich - Nach dem Abverkauf am Vortag wagen sich die Investoren am Schweizer zur Wochenmitte zaghaft aus der Deckung. Wie unsicher sie weiterhin sind, zeigt die Handelsspanne vom SMI, die gerade einmal 40 Punkte beträgt. Händler gehen denn auch davon aus, dass der Handel vorerst nervös und die Bereitschaft zu Abgaben anhaltend hoch bleiben dürfte. Denn am Nachmittag steht in den USA der US...

