Der EUR/JPY handelt in der Nähe der Jahreshochs um 132,50 - Das nächste nennenswerte Ziel ist die 133,00 - Der EUR/JPY macht zwei Pullbacks in Folge rückgängig und er kehrt in die Region um 132,50 zurück, während er im Bereich des Jahreshochs notiert. Wenn der Kaufimpuls weiter an Fahrt gewinnt, kann das Währungspaar einen Versuch unternehmen, sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...