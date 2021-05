Die wichtigsten Indizes an der Wall Street notieren im Minus - Finanzwerte legen aufgrund steigender US-T-Bond-Renditen zu - Technologieaktien erleiden nach Börsenbeginn starke Verluste - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA eröffneten am Mittwoch schwächer, da die Investoren die neuesten Inflationsdaten aus den USA bewerteten, aus denen hervorging, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...