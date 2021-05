Ich hab das Buch von Professor Thomas Stanley im Regal stehen. Es ist die Sonderedition, sie ist in einer schönen Pappbox. Stanley promovierte 1974 an der University of Georgia. Er schrieb diesen Bestseller mit seinem ehemaligen Studenten William Danko: *Affiliate Im Kern sagt er, dass der Reichtum des typischen Millionärs von nebenan auf harter Arbeit, ...

