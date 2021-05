Die Banxico wird am Donnerstag, den 13. Mai, ihre aktuelle Zinsentscheidung bekannt geben. Die Ökonomen der Rabobank erwarten, dass die Bank die Zinsen bei 4,00% belassen wird, wie von Analysten und Händlern gleichermaßen prognostiziert. Das Währungspaar USD/MXN dürfte sich in den kommenden Monaten hauptsächlich in einer Spanne von 19,50-21,00 bewegen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...