Die einmonatigen EUR/USD Risk-Reversals, ein Maß für das Verhältnis von Calls zu Puts, erreichen am Mittwoch ihren stärksten Rückgang im Mai. Erwähnenswert ist, dass der Optionsmarkt-Indikator den dritten Tag in Folge im Nachgang zum US-Verbraucherpreisindex (VPI) fällt. Dies geht Hand in Hand mit dem Rückgang des EUR/USD, der am Vortag sein Wochentief ...

