FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 13.05.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 12285 (10530) PENCE - 'EW' - BARCLAYS RAISES SSE PLC TO 'OVERWEIGHT' (EQUAL WEIGHT) - PRICE TARGET 1575 (1770) PENCE - BERENBERG CUTS UDG HEALTHCARE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1023 (800) PENCE - BERENBERG INITIATES ILIKA WITH 'BUY' - TARGET 275 PENCE - BERENBERG RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3540 (3250) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES FDM GROUP TO 'BUY' ('HOLD') - TARGET 1250 (1100) PENCE - BERENBERG RAISES GRIFFIN MINING PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES SAFESTORE PRICE TARGET TO 970 (820) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES STOCK SPIRITS PRICE TARGET TO 326 (324) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3550 (3450) PENCE - 'OUTPERFORM' - CITIGROUP RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3325 (3200) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE CUTS FERREXPO PRICE TARGET TO 470 (500) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES ANGLO AMERICAN PRICE TARGET TO 3800 (3150) PENCE - 'OP' - CREDIT SUISSE RAISES BHP GROUP PRICE TARGET TO 2300 (2100) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1950 (1900) PENCE - 'OP' - CREDIT SUISSE RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3700 (3450) PENCE - 'OUTPERFORM' - CREDIT SUISSE RAISES RIO TINTO PRICE TARGET TO 6600 (6300) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 4200 (4000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES GREGGS PRICE TARGET TO 3000 (2500) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 550 (500) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES TRAVIS PERKINS PRICE TARGET TO 1953 (1949) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2725 (2675) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1550 (1480) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 7700 (7135) PENCE - 'NEUTRAL' - LIBERUM RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 400 (385) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES LUCECO PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'BUY' - RBC RAISES TT ELECTRONICS PRICE TARGET TO 290 (280) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 12500 (12000) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 380 (335) PENCE - 'BUY'



- SHORE CAPITAL RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'HOLD' ('SELL')



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de