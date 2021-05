Der EUR/JPY erreichte sein neue Jahreshoch jenseits der 132,70 - Das nächste nennenswerte Ziel liegt nun bei 133,00 - Der EUR/JPY knüpft an den jüngsten Aufwärtstrend an und er erreichte am Donnerstag sein neues 2021 Hoch im Bereich der 132,70/75. Wenn der Kaufimpuls weiter an Fahrt gewinnt, könnte das Währungspaar einen Versuch unternehmen, in ...

