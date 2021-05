Der EUR/USD erhält im Bereich der Mehrtagestiefs weiterhin Angebote - Weiter südlich liegt der 100-Tage-SMA in der Nähe der 1,2040 - Der EUR/USD beschleunigt am Donnerstag den wöchentlichen Abwärtstrend nach dem gescheiterten Versuch, die 1,2100 zurückzuerobern. Sollte der Verkaufsimpuls weiter an Fahrt aufnehmen, kann das Paar versuchen, die 1,2040 ...

