Die wichtigsten Indizes der Wall Street handeln am Donnerstag durchwachsen - Die Technologiewerte legen nach dem Ausverkauf in dieser Woche kräftig zu - Energieaktien entwickeln sich bei fallenden Rohölpreisen unterdurchschnittlich - Nach dem starken Rückgang am Mittwoch, haben die wichtigsten Aktienindizes in den USA gemischt eröffnet. Zum Zeitpunkt ...

