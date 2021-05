Berlin - Die Linken-Netzpolitikerin Anke Domscheit-Berg sieht die Corona-Warn-App des Bundes gegenüber der Konkurrenz deutlich im Vorteil. "In einer Pandemie mit überlasteten Gesundheitsämtern und kurzer Inkubationszeit ist das wichtigste die Geschwindigkeit", sagte sie der "Augsburger Allgemeinen".



Da sei die Corona-Warn-App "unschlagbar". Zudem wisse man aus Datenspenden von etwa sechs Millionen Nutzern, dass sich mehr als 80 Prozent der über die App Gewarnten freiwillig testen ließen. So seien tatsächlich viele Infektionen frühzeitig entdeckt worden. Auch neue Funktionen der Corona-Warn-App bewertet Domscheit-Berg positiv.



"Die Check-In-Funktion finde ich am wichtigsten", sagte sie. "Die hätte schon im Herbst kommen müssen." Für geschlossene Räume reiche es nicht, nur die Nähe zu einer anderen Person zu messen.

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de