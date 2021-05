Für den Dow Jones Industrial, der am Vortag auf den niedrigsten Stand seit einem Monat gefallen war, stand zuletzt ein Plus von 0,80 Prozent auf 33 857 Punkte zu Buche.New York - Auf Erholung haben am Donnerstag im US-Aktienhandel die Signale gestanden. Allerdings verlor diese im Verlauf des Handels schon wieder an Schwung. Vor allem an der technologielastigen Börse Nasdaq gaben die Indizes ihre Gewinne grossteils wieder ab. Der Leitindex Nasdaq 100 , der am Mittwoch erstmals seit Ende März unter 13 000 Zähler gerutscht war, rückte zuletzt nur noch um 0...

