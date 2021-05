Etwa zwei Wochen später als im vergangenen Jahr startet 2021 die Erdbeersaison in Hessen. Die Kälte in den letzten Wochen hat für Verzögerungen gesorgt, trotzdem konnten bereits Ende April die ersten Erdbeeren in den Hochtunneln geerntet werden. Hessische Erdbeeren. Foto © HMUKLV Die Direktvermarktung von Erdbeeren konnte 2020 einen Zuwachs verzeichnen. "19,4...

