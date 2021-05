Der Präsident der Region Murcia, Fernando López Miras, betonte in seiner abschließenden Erklärung bei der Hauptversammlung der Vereinigungen der exportierenden Erzeuger von Obst und Gemüse der Region Murcia (Proexport) am Freitag die wichtigsten Probleme des lokalen Sektors. Bildquelle: Shutterstock.com Für den Obst- und Gemüsesektor sticht der Mangel an...

Den vollständigen Artikel lesen ...