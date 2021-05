AgroFresh Solutions Inc. führte weltweit SmartCitrus ein, eine neue Qualitätsplattform, die sich an die Zitrusindustrie richtet, um Frische zu erhalten und Lebensmittelverlust und -verschwendung zu reduzieren. Die Plattform hat ein umfassendes Angebot an Nacherntelösungen in einer allumfassenden Behandlung für Zitrusprodukte, alles unter einem nutzerfreundlichen...

Den vollständigen Artikel lesen ...