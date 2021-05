Die Verbraucher verlangen weiter mehr ethisch bezogenen Produkte in den Regalen und die Einzelhändler achten darauf. Der kanadische Longo's Brothers Fruit Market sagt, er ist einer der ersten Lebensmitteleinzelhändler in Nordamerika, der sich verpflichtet, nur Fairtrade-Bananen in seinen 36 Läden und online anzubieten. Foto © Longo Brothers Fruit Market Nach einem...

Den vollständigen Artikel lesen ...