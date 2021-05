Das Bundeskabinett hat heute eine Novelle der Ladesäulenverordnung auf den Weg gebracht. Ein zentraler Punkt: Ab 2023 muss Kartenzahlung an allen Säulen möglich sein. Die verpflichtende Option zur Kartenzahlung soll es einfacher machen, spontan an Ladesäulen Strom zu zapfen, heißt es. "Künftig kann an öffentlich zugänglichen Ladesäulen einfach und schnell mit gängiger Kredit- und Debitkarte bezahlt werden. So kann jeder jederzeit an diesen Ladesäulen Strom laden und bezahlen - auch Kunden, die kein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...