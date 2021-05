Am 05. Mai und am 09. Mai hatten wir im Express-Service zwei Einstiegskurse ab 21,80 Euro und 21,10 Euro für Nordex ISIN: DE000A0D6554 genannt. Wenn Sie sich den Chart anschauen, sehen Sie, dass es der Kurs am 06. Mai bis 21,78 Euro auf Xetra gebracht hatte und am 10. Mai auf 20,94 Euro und danach Kursverluste zu verzeichnen waren. Unsere beiden Einstiegskurs waren damit wieder Treffer, denn wir haben unsere Abonnenten vor Kursverlusten bewahrt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...