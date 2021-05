Die neue Arbeitswelt mit Homeoffice-Pflicht und virtuellem Austausch stellt die klassischen Führungsansätze in Frage: Wie verändern sich Leadership-Prinzipien? Wie lässt sich Führung demokratisieren? Und müssen sich Unternehmen und Angestellte neu erfinden?Vaduz - Die 16. Ausgabe des Unternehmertags widmet sich am 14. September 2021 dem Thema «Leadership of tomorrow». Wirtschaftsministerin Sabine Monauni, Roche-Verwaltungsratspräsident Christoph Franz, Bestseller-Autor Rolf Dobelli, Ava-COO Naemi Benz, die Brüder Lorenz und Martin Risch, Evatec-CEO Andreas Wälti, Liip-Mitgründer Hannes Gassert und beleuchten das Thema. Die neue Arbeitswelt mit...

Den vollständigen Artikel lesen ...