FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 14.05.2021 - 11.00 am



- BARCLAYS CUTS METRO BANK PLC PRICE TARGET TO 115 (130) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 1445 (1425) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 220 (190) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES DIAGEO PRICE TARGET TO 3850 (3640) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 2030 (1980) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES STANDARD CHARTERED TARGET TO 490 (460) PENCE - 'UNDERWEIGHT' - BERENBERG RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 400 (390) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 180 (160) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS BEAZLEY PLC PRICE TARGET TO 350 (365) PENCE - 'NEUTRAL' - CREDIT SUISSE RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 210 (190) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2200 (2000) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 1790 (1700) PENCE - 'HOLD' - GOLDMAN CUTS TESCO PRICE TARGET TO 285 (295) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SPIRAX-SARCO TO 'NEUTRAL' ('SELL') - TARGET 11400 (10500) PENCE - JEFFERIES CUTS KOSMOS ENERGY PRICE TARGET TO 295 (333) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES COMPASS GROUP PRICE TARGET TO 1440 (1430) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MEARS GROUP PRICE TARGET TO 200 (170) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES UDG HEALTHCARE TO 'HOLD' ('UNDERPERFORM') - TARGET 1023 (585)P - JPMORGAN CUTS BT GROUP PRICE TARGET TO 225 (230) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SAGE GROUP TO 'NEUTRAL' ('UNDERWEIGHT') - TARGET 630 (560) P - MORGAN STANLEY RAISES TESCO PRICE TARGET TO 295 (287) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WHITBREAD TO 'OVERWEIGHT' ('EQUAL-WEIGHT')- TARGET 3500 P - RBC RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES INTERTEK PRICE TARGET TO 4600 (4500) PENCE - 'UNDERPERFORM' - UBS RAISES BURBERRY PRICE TARGET TO 1525 (1463) PENCE - 'SELL' - UBS RAISES PRUDENTIAL PRICE TARGET TO 1770 (1735) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de