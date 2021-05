Ein Referentenentwurf enthält eine erweiterte Flächenkulisse für Agro-Photovoltaik-Anlagen sowie eine Verlängerung bestehender Erneuerbaren-Anlagen im Marktstammdatenregister. Bei den Innovationsausschreibungen sollen die Anforderungen an die Speicherkapazität präzisiert werden. Zudem wird in dem Paket auch die EEG-Umlagenbefreiung für grünen Wasserstoff geregelt.Jetzt ist ein Referentenentwurf für ein EEG-Verordnungspaket aus dem Bundeswirtschaftsministerium bekannt geworden. Damit will die Regierung weitere Änderungen am EEG 2021 sowie anderer energierechtlicher Vorschriften vornehmen. Zudem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...