Die Stadt Radolfzell am Bodensee beginnt mit dem Bau eines "klimaneutralen" Gewerbegebietes. Der Spatenstich erfolgte in sehr kleinem Rahmen Anfang Mai. Im "Clean Energy Park Blurado" will Radolfzell die Gewerbebetriebe zu hundert Prozent mit Energie aus erneuerbaren Quellen versorgen. "Wir möchten etwas ganz Besonderes leisten: das erste klimaneutrale Gewerbegebiet Deutschlands" sagt Oberbürgermeister Martin Staab. Wesentlicher Bestandteil ist ein Netz für kalte Nahwärme.Kalte Nahwärme mit "Agrithermiekollektoren"Es ...

