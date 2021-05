Berlin - Auch nach dem 33. und vorletzten Spieltag in der Fußball-Bundesliga bleibt der Abstiegskampf spannend. Köln muss nach einem 0:0 gegen Hertha, Bremen nach einem 0:2 in Augsburg, und Bielefeld nach einem 1:1 gegen Hoffenheim weiter zittern.



Die Hertha, Augsburg und Mainz hingegen sind gerettet. Ausgerechnet die Schalker, deren Abstieg schon seit Wochen feststeht, konnten gegen Eintracht Frankfurt überraschend auftrumpfen und gewannen 4:3. Fast ein halbes Jahrhundert, nachdem Gerd Müller 40 Tore in einer Bundesliga-Saison erzielte, hat Robert Lewandowski diesen Rekord eingestellt, beim 2:2 zwischen dem SC Freiburg und Bayern München. Die weiteren Ergebnisse vom Samstagnachmittag: Bayer Leverkusen - 1. FC Union Berlin 1:1 und Borussia Mönchengladbach - VfB Stuttgart 1:2.

